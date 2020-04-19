بالصور.. المكتب السياسي لأنصار الله يلتقي قيادات الحزب الاشتراكي اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



عقد اليوم بصنعاء، لقاء ضم عدد من اعضاء المكتب السياسي لأنصار الله، مع قيادات الحزب الاشتراكي اليمني وأعضاء مكتبه السياسي، وذلك في اطار التحركات التي يجريها المكتب السياسي لأنصار الله مع باقي الاحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية المناهضة للعدوان.

وخلال اللقاء الذي حضره عن المكتب السياسي لأنصار الله، فضل ابو طالب وعبدالله السياني ومحمد البخيتي والشيخ احمد جريب وعلي القحوم عضو المكتب السياسي لانصار الله وعن قيادة الحزب الاشتراكي وأعضاء مكتبه السياسي كلا من يحيى منصور ابو إصبع عضو اللجنة المركزية والدكتور عبدالكريم دماج عضو مكتب سياسي في الحزب الاشتراكي والدكتور محمد قاسم الثور القائم بأعمال الامانة العامة والدكتورة وهبية صبرة عضو مكتب سياسي في الحزب الاشتراكي .. ناقش الحاضرون المواقف الوطنية الرافضة للعدوان والحصار ومشاريع التقسيم والاحتلال وما تتعرض له البلد من عدوان وتدمير واحتلال ..

كما أشادوا بالرؤية الوطنية لوقف اطلاق النار الشامل والدائم وفك الحصار ..

واكد اللقاء على أهمية تعزيز العلاقة بين انصار الله والحزب الاشتراكي ، مشددين على ضرورة تثبيت اللقاءات المستمرة واستمراريتها والعمل المشترك في الجبهة السياسية فيما يَصْب في المصلحة الوطنية ..