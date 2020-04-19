استشهاد وإصابة مواطنين في التعزية بقذائف المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز



استشهد وأصيب أربعة مواطنين، اليوم الأحد، في قصف للمرتزقة بقذائف المدفعية على مديرية التعزية في محافظة تعز.

وأوضح مصدر أمني أن المرتزقة استهدفوا منزل لأحد المواطنين بقذائف المدفعية في قرية وادي حنش بمديرية التعزية وأدى الاستهداف إلى استشهاد طفل وفتاة وامرأة وإصابة رجل بجروح خطيرة، كما أدى القصف لإلحاق أضرار كبيرة بالمنزل المستهدف.

واستنكر المصدر الجريمة الشنعاء التي تدل على مدى الانحطاط القيمي والأخلاقي الذي وصل إليه مرتزقة العدوان، مشيرا إلى أن قناصة المرتزقة في مديرية الصلو بتعز أقدموا على قتل امرأة .

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