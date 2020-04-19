شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. الموت يفجع زعيم الحوثيون والحزن يخيم على جميع الحوثيون وتهديدات واسعة بالانتقام (صورة وتفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجع زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بمصرع أبن شقيقه محمد أحمد بدر الدين الحوثي الذي تم الإعلان قبل قليل عن مصرعه.

ولم يفصح الحوثيين عن مكان مصرع محمد أحمد الحوثي إلا أنهم تداولوا صوراً له تدعوه بالمجاهد وتاريخ استشهاده الذي حدد في الصورة المرفقة بيوم 17 إبريل 2020، كما لم يتم الإفصاح عن هل توفي خلال أحد المعارك أو من خلال قصف لطائرات التحالف.

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وتداول الناشطون صورة ابن شقيق الحوثي على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي متوعدين أنه سيتم الانتقام حد قولهم.