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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل توضح" اختطاف الفنانة ‘‘نانسي عجرم مدير المكتب الأعلامي للفنانة بعد تجاهلها الرسالة شــاهد (صورة)!



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن اختطاف الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد تلقيها رسائل صادمة. جديد اب برس Advertisements ​ وقد أوضح المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، اليوم، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن اختطافها بسب الازمة التي مرت بها عقب مقتل الشاب السوري في منزلها .

وأكد المكتب أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الفنانة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.

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