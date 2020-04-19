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عدن - ياسمين التهامي - اول تصريح" لزعيم الحوثيون عبدالملك الحوثي: بعد مصرع ابن أخية المقاتل محمد احمد بدر الحوثي معى عدد كبير من المقاتلين في جبهة صرواح تفاصيل !

تلقت الملیشیا الحوثیة صدمة كبیرة بعد مقتل محمد احمد بدر الحوثي إبن شقیق زعیم

الملیشیات الحوثیة الإنقلابیة عبدالملك الحوثي في جبھة صرواح غرب مأرب .

وقالت مصادر إعلامیة رصدھا " اب برس " الیوم أن محمد أحمد الحوثي إبن

أخ زعیم الملیشیات الحوثیة عبدالملك الحوثي لقى مصرعھ مع العشرات من ملیشیات

الحوثي في جبھة صرواح .

وأضافت المصادر أن قوات الجیش الوطني والمقاومة الشعبیة كبدت میلیشیا الحوثي

ھزائم وخسائر كبیرة في جبھة صرواح غرب محافظة مأرب وأن جثث العشرات من

الحوثیین مازالت ملقاة في الأرض حتى اللحظة جديد اب برس Advertisements ​

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