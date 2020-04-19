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عدن - ياسمين التهامي - هام وخطير جدآ"الشاي سم قاتل" كشفت دراسة حديثة.. احذر شرب الشاي في هذه الحالة وهذة الاوقات لأنه يتسبب في ضغط الدم وارتفاع ضربات القلب تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​ دراسة حديثة نشرتها مجلة بولد نيوز أن بعض الناس يمارسون عدداً كبيراً من العادات الخاطئة، والتي من شأنها أن تؤثّر سلباً على صحتهم وعلى جهازهم الهضمي، ويعد شرب الشاي بعد تناول الوجبات الرئيسية من العادات الأكثر خطورة على الصحة. ويحتوي الشاي العادي أي الأسود على مركبيّ الفينول والتانين اللذين يتسببان بحرمان الجسم من امتصاص الكمية المناسبة من الحديد. وجود الفينول والتانين معاً يؤدي إلى تكوين الحديد المعقّد في المعدة مما يسبّب الإصابة بمشكلات مختلفة في المعدة خصوصاً الآلام، الحرقة والإمساك. ومن المهم على أولئك الذين يعانون من مشكلات في القلب والشرايين تجنّب استهلاك الكثير من الشاي والقهوة خصوصاً بعد الأكل. فكمية الكافيين الموجودة فيها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم وتسرّع ضربات القلب. يذكر أنه ليست كلّ أنواع الشاي مضرّةً بعد الأكل، ذلك لأن الشاي العشبي هو مفيدٌ جداً للصحة وللجهاز الهضمي. فشاي الأعشاب غنيّ بمضادات الالتهابات.

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