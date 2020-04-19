شكرا لمتابعة خبر عن مرسوم ملكي من الملك سلمان لاعفاء هذه الفئة من المغتربين اليمنيين من الرسوم المالية للمرافقين..ووزاة الموارد البشرية تعلن رسميا انها بدأت بتنفيذ الامر الملكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مرسوم ملكي من الملك سلمان لاعفاء هذه الفئة من المغتربين اليمنيين من الرسوم المالية للمرافقين..ووزاة الموارد البشرية تعلن رسميا انها بدأت بتنفيذ الامر الملكي

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