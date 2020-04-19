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صنعاء - ياسمين الخيامي - الفنانة احلام تصعق كل القطريين وتعترف على الهواء مباشرة ان عشقها وحبيبها الاول هو إماراتي ولا تزل تعشقه أكثر من زوجها القطري مبارك الهاجري ( فيديو صادم )

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