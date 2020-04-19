شكرا لمتابعة خبر عن السلطات السعودية تشتبه بأحد المطاعم وتراقبه..وعندما اقتحمته الشرطة كانت المفاجئة التي صدمت الجميع وجعلت ضابط الحملة لا يصدق ما تراه عيناه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تشتبه بأحد المطاعم وتراقبه..وعندما اقتحمته الشرطة كانت المفاجئة التي صدمت الجميع وجعلت ضابط الحملة لا يصدق ما تراه عيناه

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية تشتبه بأحد المطاعم وتراقبه..وعندما اقتحمته الشرطة كانت المفاجئة التي صدمت الجميع وجعلت ضابط الحملة لا يصدق ما تراه عيناه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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