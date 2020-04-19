الأرصاد: أمطار غزيرة ستشهدها اليمن خلال الثلاثة الأيام القادمة 

قال مركز الأرصاد الجوي، إن المحافظات الشمالية الغربية، وصولا الى المحافظات الوسطى والشرقية، ستشهد أمطارًا شديدة الغزارة، خلال الثلاثة الأيام القادمة.

وحذر المركز، في بيانه، المواطنين، "من التواجد في الأودية ومجاري السيول والمجازفة بعبورها مطلقًا".



وأشار إلى أن "السحب الركامية الممطرة تتحرك تدريجيًا من جهة الغرب في فترة الظهيرة، وتستمر في الحركة شرقًا خلال الأيام القادمة".

وشدد المركز على ضرورة رفع السلطات المحلية في جميع المحافظات جاهزيتها، تحسبًا لأي أضرار قد تخلفها سيول الأمطار.

وخلال الأيام الماضية شهدت معظم محافظات الجمهورية أمطارًا غزيرة، أدت إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة، وخصوصا في العاصمة صنعاء، ومدينة مأرب.

