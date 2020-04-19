ذمار: سقوط عمود كهرباء مُسّببًا حدوث ماس كهربائي ولا خسائر

أدى، سقوط عمود كهرباء يحمل محولًا تابعًا لإحدى الشركات الخاصة، بمدينة ذمار، (جنوبي العاصمة صنعاء)، السبت، إلى حدوث ماسٍ كهربائي، وانقطاع الكهرباء الخاصة، دون أي خسائر مادية أو بشرية تُذكر.



وذكر شهود عيان، في مدينة ذمار، أن أحد الأعمدة الكهربائية، سقط، في شارع رداع، وسط المدينة، ما أدى إلى حدوث التماس كهرباء، أُخمد قبل أن يسبب خسائر بشرية ومادية.



وأرجعت المصادر، سبب السقوط إلى تهالك العمود القديم، وتآكله؛ نتيجة انعدام الصيانة، فضلا عن تحميله لأكثر من طاقته الاستيعابية، من قبل شركات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص.



وناشد أهالي مدينة ذمار، الجهات المختصة، ضرورة التأكد من سلامة أعمدة الكهرباء في المدينة؛ كونها قديمة ومتهالكة، وقد تسبب خطورة على الأهالي.



جدير بالذكر أن شركات الكهرباء الخاصة تعمد إلى مدّ كابلاتها الخاصة على الأعمدة التابعة لمؤسسة الكهرباء الحكومية، وسط تجاهل وصمت من قبل مؤسسة الكهرباء الخاضعة لسلطه مليشيات الحوثي الانقلابية.

