إثر خلاف على تقسيم الإرث... مواطن يقتل 5 من أشقائه وأبنائهم بـ"صنعاء"

قتل، 5 أشخاص، (ثلاثة أشقاء وأبنائهم)، على يد شقيقهم، أمس الجمعة، في جريمة بشعة هزّت مديرية همدان، شمال غرب محافظة صنعاء.



وقالت مصادر محلية، إن القاتل "علي محمد ناصر الحاوري"، فتح النار على ثلاثة من أشقائه، وأبنائهم (2)، وأرداهم قتلى على الفور؛ بعد خلاف على تقسيم الإرث المُتبقي لهم، بعد وفاة والدهم.



وبحسب المصادر، فقد ارتكب الجاني هذه الجريمة البشعة، وفرّ هاربًا، ولم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن.



وزادت مؤخرًا، ارتكاب الجرائم الاجتماعية، التي عادة ما يكون ضحاياها من الأقارب، والتي ترجع -بحسب مراقبين -إلى انتشار السلاح، وقلة فرص العمل، وزيادة المشاكل الأسرية الناتجة عن الوضع المعيشي الصعب الذي بات يعيشه المواطنين؛ بفعل الحرب المستمرة للعام الخامس على التوالي.



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