قدرت خسائره بـ10 ملايين.. إخماد حريق شبّ في محل لبيع المفروشات بـ"سيئون"

تمكّن رجال الدفاع المدني بمدينة سيئون، بوادي وصحراء محافظة حضرموت، "شرقي اليمن"، السبت، من إخماد حريق، شبّ، في إحدى محلات بيع المفروشات بالمدينة.

وأرجع رجال الدفاع المدني، سبب الحريق، في محلات الراقي للأثاث والمفروشات، بشارع المطار بمدينة سيئون، إلى "حدوث ماسٍ كهربائي".

وباشر رجال الدفاع المدني، بحسب "مركز الإعلام الأمني"، بالتحرك فوراً، بعد تلقيهم البلاغ، مشيراً أن الخسائر المادية تقدر بحوالي "عشرة ملايين ريال"، دون وجود أي خسائر بشرية.

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وأكد مدير مصلحة الدفاع المدني بوادي حضرموت العقيد فائز علوان، "بأن الحريق الذي شبّ كان نتيجة ماس كهربائي، لافتاً بأنه لعدم وجود وسائل الوقاية، كاسطوانات الإطفاء التي يتم بها مباشرة الحريق والسيطرة عليه قبل انتشاره".

وشدد "على الأهمية القصوى بضرورة اقتناء ملاك المحلات التجارية، لوسائل السلامة والحماية حفاظاً على ممتلكاتهم".