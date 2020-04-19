الجيش الليبي يأسر 18 سورياً في معارك بمحاور طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي عن أسر 18 سورياً خلال المعارك التي شهدها أكثر من محور بالعاصمة الليبية طرابلس .



ونقل موقع إرم نيوز عن الضابط في عمليات سلاح الجوي الليبي، نجيب الهادي، قوله أن المعارك تجددت بين قوات الجيش الليبي وعناصر تابعة لحكومة الوفاق، مدعومة بالميليشيات والمرتزقة الأجانب، طوال ليلة أمس، في أكثر من محور بالعاصمة طرابلس، وفقا للجيش الليبي.

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وقال إن "الغارات الجوية استهدفت تمركزات للميليشيات بمحاور صلاح الدين ومشروع بوسليم". مضيفا أن الجيش الليبي استهدف بغارات مكثفة، فجر اليوم، معسكر "اشطيبة" بمدينة غريان، وأسفرت الغارات عن تدمير عدة آليات ومخازن أسلحة.

وأوضح الهادي، أن "عمليات داخل محاور طرابلس، نفذتها مفارز للجيش الليبي، ليلة الأحد، أسفرت عن أسر 5 عناصر من ميليشيات صبراتة، بينهم شقيقا المهرب المعروف "العمو"، وهما صالح الدباشي و أحمد الدباشي، المعروف بـ"العكشة"، وابن عمهم أحمد خالد الدباشي.

ووفق المتحدث، فإن عددا من العناصر المسلحة وقعت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في قبضة الجيش الليبي، وبلغ عددهم "76" عنصرا من الجنسية الليبية، يتبعون عدة ميليشيات في غرب البلاد، كما تم أسر "18" مرتزقا سوريا، وتحفظت قوات الجيش على "33" جريحا يتلقون العلاج في المستشفيات الميدانية.