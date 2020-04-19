شكرا لقرائتكم خبر عن قاد الجيوش لاستعادة العاصمة المؤقته« عدن» من مليشيات المجلس الانتقالي..شاهد اول صوره لهذا القائد الفذ الشجاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلق اللواء الركن عبدالله الصبيحي قائد محور ابين وقائد اللواء 39 مدرع حماية رئاسية ، أمس الأول، على عملية استعادة عدن من مليشيات المجلس الانتقالي المتمردة المدعومة إماراتياً، "معركة الفجر الجديد". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وذكرت مصادر إعلامية إن اللواء الركن عبدالله الصبيحي سيتولى قيادة معركة "الفجر الجديد" وإلى جانبه العميد سند الرهوة والعميد حجدل العولقي والعميد مهران قباطي والعميد ابومشعل الكازمي ⁧‫.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاد الجيوش لاستعادة العاصمة المؤقته« عدن» من مليشيات المجلس الانتقالي..شاهد اول صوره لهذا القائد الفذ الشجاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.