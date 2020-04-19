شكرا لقرائتكم خبر عن استدرج «خطيبته» ليقدمها لاصدقائه على طبق من ذهب..شاهد تفاصيل مروعه لابشع حادثة اغتصاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت فتاة مصرية للاغتصاب على يد خطيبها وثلاثة من أصدقاءه، بعدما قام بخداعها. وتفصيلا، كانت الفتاة صاحبة الـ 18 عاما، قد تمت خطبتها للشاب المجرم، دون أن يسأل أهلها عن أخلاقه أو عائلته، حتى وافقوا عليه لمجرد وقوع ابنتهم في حبه. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements ويوم الواقعة، استدرج الشاب خطيبته التي وثقت به إلى مكان مهجور، وكان قد اتفق مع أصدقاءه، بأن يبقوا حتى يأتي بها، ثم قام بالاعتداء عليها جنسيا، تاركا أصدقاءه يعتدون عليها واحدًا تلو الآخر، حتى فقدت الفتاة الوعي.

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