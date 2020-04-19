اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد تدهور حالة أمير قطر بعد اصابتة بفيروس كورونا المستجد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد تدهور حالة أمير قطر بعد اصابتة بفيروس المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  كشف الصحفى الفرنسى نادر علوش، عبر حسابه على تويتر، عن تدهور الحالة الصحية لأمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثانى، بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

وقال علوش، إن العائلة المالكة القطرية استعانت بفريق طبى من الولايات المتحدة، يضم اثنين من الأطباء اليهود لعلاج والد تميم حاكم إمارة قطر.

وكتب علوش: "أمير قطر السابق بين الحياة والموت بعد التقاطه فيروس كورونا، تم إرسال فريق من الأطباء الأمريكيين، من بينهم 2 من اليهود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تدهور حالة أمير قطر بعد اصابتة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

Advertisements

قد تقرأ أيضا