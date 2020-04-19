شاهد تدهور حالة أمير قطر بعد اصابتة بفيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفى الفرنسى نادر علوش، عبر حسابه على تويتر، عن تدهور الحالة الصحية لأمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثانى، بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

وقال علوش، إن العائلة المالكة القطرية استعانت بفريق طبى من الولايات المتحدة، يضم اثنين من الأطباء اليهود لعلاج والد تميم حاكم إمارة قطر.

وكتب علوش: "أمير قطر السابق بين الحياة والموت بعد التقاطه فيروس كورونا، تم إرسال فريق من الأطباء الأمريكيين، من بينهم 2 من اليهود".

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