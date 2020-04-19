شكرا لبحثكم عن خبر الارصاد الجوية تطلق تحذير لسكان اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الأخوة المواطنين الساكنين في البنايات العشوائية أو القديمه او الهشه أو الساكنين في أماكن منخفضة يحيط بها الجبال عليهم الترفع فورآ بسبب قدوم أمطار غزيرة ربما تصل حد الفيضانات الغير مسبوقة بدا من مساء الليله الأحد كما جاء في بيان غرفة الأرصاد والأنذار المبكر بحضرموت في كلآ من محافظات غربي اليمن من صنعاء وتعز والضالع وحجة وعمران والجوف وابين ومارب وشبوه والحديدة وعدن هذا المناطق المدكوره ستكون عرضه لأمطار غزيرة ونهيارات صخرية طينية جراء تدفق السيول هذا والله أعلم . محمد باقروان - عضو الأرصاد الجوية - محافظة حضرموت 19 / أبريل / 2020

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