شكرا لبحثكم عن خبر طبيب يمني: حالة كورونا في عدن تاكدت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الدكتور وليد البكيلي: تم التأكيد لي من مصدر دولي ان حالة الكورونا في عدن تاكدت . اناشد الجميع الالتزام في بيته و التباعد الجسدي . لا تستخفو بالأمر و لا تهولو به ، فقط الاهتمام Advertisements بالوقايه . سلاحكم الوحيد هو الوقايه و مناعتك الذاتية . لا قلق لا خوف و ربكم حافظ كريم . Walid M Albakili

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