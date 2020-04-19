دخول باخرة محملة بديزل للكهرباء إلى ميناء الزيت بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

دخلت إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، اليوم الأحد، باخرة محملة بوقود الديزل المخصص لمحطات توليد الكهرباء .



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وافاد مصدر في مصافي عدن، أنه دخلت في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا إلى رصيف ميناء الزيت السفينة سابيلا وعلى متنها حوالي 37 الف طن متري من مادة الديزل مخصصة للكهرباء .. مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا حيت قام فريق صحي تابع لهيئة مواني عدن بفحص جميع أفراد الطاقم وبعدها تم السماح بدخول السفينة.

وأضاف أن هناك إجراءات وقاية أخرى تم تنفيذها عند دخول السفينة إلى رصيف ميناء الزيت من قبل طاقم السلامة المهنية في المصفاة منها الرش والتعقيم وإجراءات أخرى خاصة بعملية التفريغ .

ويأتي دخول هذه السفينة بعد ايام من الإنقطاعات الطويلة للكهرباء بسبب نفاذ وقود الكهرباء