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"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

الخليج 365 - علي كامل:

ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الأحد 19 أبريل/ نيسان 2020:

 

- وفاة طفلين غرقا بسيول الأمطار في محافظة شبوة

 

https://www.elyamnelaraby.com/474432

 

قوات الجيش تأسر قياديين حوثيين في صرواح بمأرب

 

https://www.elyamnelaraby.com/474428

 

عقيد بتعز يتوعد الحوثيين: صبرنا لن يطول

 

https://www.elyamnelaraby.com/474427

 

مرصد حقوقي يكشف عن انتهاكات صادمة في أحد سجون الحوثي بالحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/474426

 

الضالع.. لواء مقاومة محور مريس ينفي صلته بعمليات تنسيب لتشكيل عسكري

 

https://www.elyamnelaraby.com/474421

 

بدعم الإمارات.. افتتاح قسمي العمليات والرقود بمستشفى ميداني بالمخا

 

https://www.elyamnelaraby.com/474420

 

الهلال الإحمر الإماراتي يدشن حملة رش ونظافة بالمخا في تعز

 

https://www.elyamnelaraby.com/474417

 

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مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/474416

 

مقتل مقرب من زعيم مليشيا الحوثي خلال مواجهات مع الجيش بمأرب

 

https://www.elyamnelaraby.com/474413

 

 

مليشيا الحوثي تؤكد خلو ثلاث حلات في سكن الأمم المتحدة بصنعاء من

 

https://www.elyamnelaraby.com/474408

 

وزير الإعلام: جريمة اختطاف الرويشان تعكس العقلية الاجرامية للمليشيا الحوثية

 

https://www.elyamnelaraby.com/474469

 

وزير حقوق الانسان يُدين بأشد العبارات اختطاف "بُلبُل" صنعاء من قبل الحوثيين

 

https://www.elyamnelaraby.com/474459

 

الزعتر: قطر ستدخل مرحلة التفكك وستبتلعها القوات التركية والإيرانية

 

https://www.elyamnelaraby.com/474455

 

أين تتركز خارطة النشاط القطري – التركي في اليمن؟

 

https://www.elyamnelaraby.com/474448

 

بعد تدخل قطري وتركي.. التوتر بين الإخوان والانتقالي يبلغ مستوى خطيراً

 

https://www.elyamnelaraby.com/474442

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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