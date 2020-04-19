"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الأحد 19 أبريل/ نيسان 2020:

- وفاة طفلين غرقا بسيول الأمطار في محافظة شبوة https://www.elyamnelaraby.com/474432 - قوات الجيش تأسر قياديين حوثيين في صرواح بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/474428 - عقيد بتعز يتوعد الحوثيين: صبرنا لن يطول https://www.elyamnelaraby.com/474427 - مرصد حقوقي يكشف عن انتهاكات صادمة في أحد سجون الحوثي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/474426 - الضالع.. لواء مقاومة محور مريس ينفي صلته بعمليات تنسيب لتشكيل عسكري https://www.elyamnelaraby.com/474421 - بدعم الإمارات.. افتتاح قسمي العمليات والرقود بمستشفى ميداني بالمخا https://www.elyamnelaraby.com/474420 - الهلال الإحمر الإماراتي يدشن حملة رش ونظافة بالمخا في تعز https://www.elyamnelaraby.com/474417 Advertisements - مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/474416 - مقتل مقرب من زعيم مليشيا الحوثي خلال مواجهات مع الجيش بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/474413 - مليشيا الحوثي تؤكد خلو ثلاث حلات في سكن الأمم المتحدة بصنعاء من كورونا https://www.elyamnelaraby.com/474408 - وزير الإعلام: جريمة اختطاف الرويشان تعكس العقلية الاجرامية للمليشيا الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/474469 - وزير حقوق الانسان يُدين بأشد العبارات اختطاف "بُلبُل" صنعاء من قبل الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/474459 - الزعتر: قطر ستدخل مرحلة التفكك وستبتلعها القوات التركية والإيرانية https://www.elyamnelaraby.com/474455 - أين تتركز خارطة النشاط القطري – التركي في اليمن؟ https://www.elyamnelaraby.com/474448 - بعد تدخل قطري وتركي.. التوتر بين الإخوان والانتقالي يبلغ مستوى خطيراً https://www.elyamnelaraby.com/474442

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