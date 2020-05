شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد بتقطيع الفارسة السعوديه عليا الحويطي بمنشار!! بعد فضحها لـ"بن سلمان" لقتله عبدالرحيم الحويطي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعرّضت الفارسة والناشطة السعودية علياء الحويطي لهجوم من الذباب السعودي الإلكتروني على خلفية دفاعها عن قضية قبيلة “الحويطات” وقتل قوات “بن سلمان” ابن القبيلة عبدالرحيم الحويطي.

وتلّقت الفارسة “الحويطي” تهديداً من أحد حسابات الذباب السعودي يحمل اسم (منيره بنت عبد العزيز)، بتقطيعها بمنشار، كما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي

وعلّقت “الحويطي” على التهديد قائلة: ” عظيم! ماذا بعد هل ستحرقون الجثه ام تحللونها بالأسيد!”.

وقالت في تغريدةٍ ثانية إنّها تواصل مع المنظمات الحقوقية والإعلام العربي والغربي لنشر التهديدات التي تتعرض لها من “دواعش بن سلمان” .

وكانت الفارسة السعودية علياء الحويطي، هاجمت ولي العهد محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني، ملقنةً إياهم درساً قاسياً إثر الهجوم عليها على خلفية تعليقها على مقتل عبدالرحيم الحويطي.

علياء أبوتايه الحويطي

@Aliia_Alhwaiti

عظيم! ماذا بعد هل ستحرقون الجثه ام تحللونها بالأسيد! https://twitter.com/muneerah616/status/1251236708198371329 …

منيره بنت عبد العزيز ...الرياض.

@muneerah616

Replying to @Alyaa_alhwaiti

بيجي اليوم اللي نقطعك بمنشار، اربا اربا يا الحويطيه

10:52 PM - Apr 17, 2020

وقالت علياء، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “أقول لمتابعيني لا تنجرفوا وراء محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني فهذا أسلوبهم بالتحريض على الأخلاق والنسب، وهذه إشاعاتهم الدائمة ويشعرون أنهم يوجعون الإنسان الحر بها”.

وأضافت علياء: “يفعلون ذلك لأنهم عبيد ولسوا أحراراً ويعتقدون أن كلامهم بهزة شعرة من بدنا لكن احنا لن نزعل لأنكم مش رجال، أنتم متخبين وراء أسماء مستعارة ويحميكم طاغية مستبد متعاون مع اليهود يقتل شعبه وأطفال اليمن ويتآمر على القضايا العربية والإسلامية”.

وأكملت: “ارجوكم متابعيني لا تنساقوا للمسبات ولا تردوا عليهم وأحب أقول للذباب الإلكتروني حاجة ما فيه شي ممكن تزعلوني فيه ولا شي ماسكينه عليه انا ما سرقت ترليون دولار ولا شريت لوحة ويخت بمئة المليارات ولا أعطيت أبو ايفانكا كل فلوسنا ولا اغتصبت الحرائر أو علقت المشانق ولم اغتصب النساء وأرهبت أهلهن، والله يرحم عبد الرحيم الحويطي”.

علياء أبوتايه الحويطي

@Aliia_Alhwaiti

على علم بها وتصلهم اولاً بأول لاتقلق ونأخذها على محمل الجد ، وعلى تواصل مع المنظمات الحقوقية والإعلام العربي و الغربي لنشر تهديداتهم لمقيمين على ارض بريطانيا( العظمى) من دواعش بن سلمان .

استاذة علياء

صوري المحادثة وفورا ارسليها (لسكتلنديارد ) التهديدات لازم تأخذيها

بجدية

حفظك لله وحماك

أستودعتك لله الذي لا تضيع ودائعه — Son of great ottoman empire (إبن الدولة العثمانية) (@khaled40kva) April 17, 2020

Son of great ottoman empire (إبن الدولة العثمانية)

@khaled40kva

Replying to @Alyaa_alhwaiti

استاذة علياء

صوري المحادثة وفورا ارسليها (لسكتلنديارد ) التهديدات لازم تأخذيها

بجدية

حفظك لله وحماك

أستودعتك لله الذي لا تضيع ودائعه

11:23 PM - Apr 17, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مشيدين بشهامة علياء وتصديها لابن سلمان وذبابه الإلكتروني، خاصة بعد إقدام قواته على قتل “الحويطي” بمزاعم أنه إرهابي ويحمل سلاحاً.

علياء أبوتايه الحويطي

@Aliia_Alhwaiti

لمتابعيني الأحرار...#المباحث_الذباب لستم رجال ..ولا انتم كفو #شهيد_الأرض_الحويطي #الحويطات #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم

Embedded video

4:59 PM - Apr 14, 2020

