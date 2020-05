شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هذا الامير السعودي وهو يدافع عن المغتربين بطريقة لم يسبق ان فعلها اي امير سعودي من قبل..لن تصدق ماقاله. "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، السبت، العنصرية ضد غير السعوديين بعد ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة.

وقال بن مساعد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " 80٪ من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة.. ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا الا هم)! هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟".

وتابع الأمير السعودي قائلا في التغريدة نفسها: "الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة .. وهذا ليس ذنبهم"، على حد قوله.

وكانت قد سجلت السعودية قفزة بأعداد الإصابات اليومية، إذ أعلنت عن تسجيل 1132 إصابة جديدة، السبت، وأشار المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أن الكشف عن غالبية الإصابات تم عبر الفحص النشط.

وكان قد أشار مسؤولو الصحة السعودية في مرات عدة سابقة إلى أن المرض يتفشى بشكل كبير في أماكن إقامة العمالة بالإضافة إلى الأحياء المكتظة في المملكة.