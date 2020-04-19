شكرا لقرائتكم خبر عن شباب خليجيون ينقلون صناديق مجهولة بجوار سيدة امريكيه وعند اكتشافها محتوى هذه الصنادق كان المفاجأة الصاعقه..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي أبو طلال الحمراني، مقطع فيديو وثقته سيدة أمريكية الجنسية، لمجموعة من الشباب الخليجيين من شرفة منزلها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements وأظهر المقطع قيام مجموعة من الشباب بنقل صناديق إلى أحد الكراجات، فيما قالت السيدة أنها تعتقد أنهم ينقلون المخدرات أو أيٍ من المواد الممنوعة. هذا وفوجئت السيدة في نهاية المقطع المنشور بأحد تلك الصناديق والذي أرسله لها الشباب يحتوي على مواد غذائية، لتكتشف أنهم متطوعون من أجل توزيع الطعام والمواد على العرب المتواجدين في أمريكا

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