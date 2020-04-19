شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : الكشف عن معلومات خطيرة بشأن متهمين جدد ساعدوا خاطفة الدمام ومكان عملهم الحالي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف علي الخنیزي والد المختطف موسى الذي عاد لأھله بعد عشرين عاماً، عن توصلهم لمعلومات خطيرة وجديدة بشأن متهمين جدد سيتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة خلال الأيام المقبلة ، بتهمة مساعدة “خاطفة الدمام” في جرائمها مشيرا إلى أنه هناك وقائع خطف جديدة لم تتكشف بعد .

وقال الخنيزي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المعلومات الخطيرة تتمثل في استمرار عمل أفراد من الطاقم الطبي الذين كانوا يساعدون “خاطفة الدمام” بنفس المستشفى الذي جرت فيه وقائع الاختطاف.

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وأكد الخنيزي أنه تواصل مع الجهات الأمنية وأبلغها عن المعلومات الجديدة التي توصل إليها، والتي وجهت بدورها أسرة مختطف جديد لمراجعة النيابة للتحقيق معهم بشأن تلك المعلومات.

وأضاف أن تلك العناصر تمتلك معلومات حول وقائع اختطاف جديدة لم تتكشف بعد، مشيراً إلى أنهم هددوا أسر بعض المُختطفين لإجبارهم على عدم تقديم شكاوى أو الحديث عن الأدلة التي توصلوا لها.