شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو: جليلة المغربية تصبح نسخة عن نادين نجيم بعد تجميل جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الممثلة المغربية جليلة حالة سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو صرحت فيه بأنها تشبه الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خصوصا بعد خضوع جليلة لعملية تجميل صنعت خلالها “غمازة” في وجهها.

وقالت جليلة خلال مقطع فيديو انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته الصفحات المهتمة بالمشاهير على إنستغرام، إنها أصبحت تخاف من نفسها بسبب الشبه المبالغ فيه بينها وبين نادين.

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وتعرضت جليلة لوصلة سخرية من متابعي ونشطاء السوشال ميديا، إذ علق بعضهم بالقول: “حتى أنا خفت منك”، “قد شوفت ذى قبل التجميل تخوف”، “كأن وجهها فيه أشكال هندسية ولا عيونى ضاربة”، “نادين أحلى بكتير”، “ارحمي وجهك”، “ما فى عملية ما ساوتها”، “كل عمليات فى طبيعة يصير فيها نسخ ولصق”، “هذه كل يوم مركبة راس جديد”، “خلصنا من استنساخ هيفاء طحنا بنادين”،”كافي ليخرب وجهك”،”جليلة ما شبعتي تجميل”.

واعتادت الممثلة المغربية جليلة إثارة الجدل بسبب كثرة عمليات التجميل التي تخضع لها، فقد ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع بين روّاد السوشال ميديا، وهي تخضع لعملية تجميلية في منطقة “الشفتين”، وبدت كأن لها “شارب قط” داخل “شفتيها”.

واستفز هذا المقطع حينها، رواد التواصل الاجتماعي بشدة، واعتبروا أن جليلة غير راضية عن مظهرها الطبيعي، والبعض أطلق عليها بعض الصفات نظرًا لصعوبة المنظر على بعض المتابعين من روّاد السوشال ميديا، الذين لم يتفق أي منهم على ما تفعله الفنانة المغربية التي عادة ما تلفت الانتباه بين الحين والآخر عند ظهورها.

وقد صرحت سابقا خلال مقابلة تلفزيونية بأنها لا تخجل من القول بأنها خضعت وستخضع لعمليات أخرى حتى لو وصلت لمئة عملية واعتبرت أن ذلك من باب اهتمامها بنفسها وبجمالها.

وكانت جليلة المغربية قد أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو تناقله عدد من الحسابات النشطة على تطبيق إنستغرام، وهي تشير إلى أن لون بشرتها الأبيض يثير أزمة في أوساط المتابعين، ولفتت إلى أن هؤلاء يشعرون بالتعب النفسي بسبب ذلك.

وأثارت جليلة بلبلة بين جمهورها عندما قالت: “خمسة بعينكم.. أنا بيضة من الله”، وأضافت أنه لا يمكن لأي وسيلة المساعدة على تبييض البشرة بهذه الطريقة، وهذا ما عرضها للكثير من الانتقادات بسب كلامها.