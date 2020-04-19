شكرا لمتابعة خبر عن هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالةً يعلن فيها والد النجمة المصرية ياسمين صبري تبرئته من ابنته التي عقدت قرانها مساء الخميس الماضي دون علمه، معتبراً أنَّ ما قامت به ابنته يخالف الأصول ويضرب سمعة عائلته بعرض الحائط.

وتضمنت الرسالة: “أنا د/ أشرف صبري طبيب من ضمن فريق محاربة كورونا الآن، ابن اللواء مدحت صبري قوات بحرية أعلن تبرئتي من بنتي ياسمين صبري التي ضربت بعرض الحائط كل الأصول وسمعة العائلة”.

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وأضاف أشرف صبري: “لم يتم خطبتها ولم يقابلني أحد لا أنا ولا اخوها بلال، وإني أعيش في الاسكندرية ونتبرأ منها عائلياً وأولادي تبرؤا منها بسبب تصرفاتها التي اهانتنا جميعاً واصبحت لا تمت إلى عائلتنا بصلة ولم نرتبط آو نقابل أحد وما ادعته بخطبتها لهذا الشخص هو كذب ولم يحدث”.

وفور انتشار هذه الرسالة قام والد ياسمين صبري بكشف حقيقة هذه الرسالة المنسوبة إليه، والتي قيل أنها أرسلت من حسابه الشخصي عبر فيسبوك، إذ قام الأب بإعادة نشر تلك الصور المتداولة وصورةٍ لمحادثةٍ تجمعه بأحد أصدقائه يخبره فيها عن أنَّ حساباً مزيفاً يقوم بنشر معلوماتٍ مغلوطة عن علاقته بابنته، معلقاً عليها: “شكرا لاصدقائي بيسان وأسرتي”.

وبعد ساعاتٍ من نشره تلك الصور قام والد الفنانة المصرية بكتابة منشور آخر أرفقه بصورةٍ لحساب الصحفي المصري أيمن نور الدين، متهماً إياه بأنه هو من وراء الحساب المزيف الذي نشر تلك الرسالة، وقال أشرف صبري في المنشور: “ده اللي عمل الاكونت الـ fake للحساب بتاعي على الفيس..شكرا للصديق اللي اكتشفه”.

وهو ما جعل الصحفي أيمن نور الدين يرد على والد ياسمين بتعليقٍ تركه على المنشور: “ياراجل حرام عليك اتقى الله. هو انا عشان نشرت خبر عدم حضورك لعقد القران تتبلى عليا وتتهمنى بفبركة حساب ليك، طب بينى وبينك مباحث الانترنت ولو انا اللى عملتلك الحساب ده اتعاقب بنص القانون”.

وأضاف: “ولما أثبت انك اتهمتنى ظلم وبهتان حارفع دعوى سب وقذف وحاطلب تعويض أدبى ومالى على التشهير بيا بمساندة نقابة الصحفيين”.

كما قام بعدها الصحفي بنشرِ ردٍ رسمي عبر فيسبوك قال فيه: “أبو ياسمين صبرى بيتهمنى انى فبركتله حساب على الفيس بوك عشان اللى كتبته..ومعرفش اللى شيره ده عمله ازاى او مين عملهوله؟”.

وأضاف: “طيب بينى وبينك يادكتور مباحث الانترنت تجبلى حقى .. ولما اثبت ادعاءك الكاذب .. حارفع دعوى تعويض أدبى ومالى لمحاولة التشهير باسمى وحادخل نقابة الصحفيين فى الموضوع”.

ليقوم والدها بعد ذلك بحذف منشوراته عن الموضوع من صفحته الشخصية.

يُذكر أن والد ياسمين صبري كان قد هنأ ابنته بعد عقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في منشور له كتب فيه: “مبروك لبنتي ياسمين”، على الرغم من عدم حضوره حفل عقد القران الذي تم وسط أجواءٍ عائليةٍ بحتة بسبب ما فرضته الظروف.

وقد لاحظ الجميع غيابه ليعلل ذلك حينها بالقول بأنَّ ابنته تجاهلت إخباره وأنه علم عن عقد قرانها من وسائل التواصل الاجتماعي، وهو غاضب بسبب ذلك.