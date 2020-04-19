شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : دينا الشربيني و عمرو دياب مابينزلش من البيت بقاله شهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلت الممثلة دينا الشربيني ضيفة في مداخلة بالفيديو لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر".

قالت دينا الشربيني: "عمرو دياب ينفذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، فهو منذ أكثر من شهر لم يغادر المنزل، هذا الخوف على صحته يأتي من حبه لعمله".

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وتابعت: "عمرو دياب دائما يساعدني في عملي واختياراتي، وأشكره على تحمله لي هذه الفترة، واستغل هذه الفترة في مماراسة التمارين الرياضية والحافظ على قوامه".

أما عن نشره لجزء من الموسيقى التصويرية لمسلسلها المقبل "لعبة النسيان"، للترويج له، قالت دينا: "هل هناك أحلى من ذلك؟، عندما أتحدث عنه لا أجد الكلمات المناسبة لأوفيه حجمه، هو رقم 1 في الشرق الأوسط ونجاحه ليس من فراغ، فهو دائما يردد مقولة (أنا جاي من بورسعيد عندي مشروع) وهذا حقيقي فهو يتعامل مع الفن بهذا المنطلق".

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، ‏روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما ‏تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي‎