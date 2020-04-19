شكرا لمتابعة خبر عن خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدرت الممثلة ريهام حجاج بوستر مسلسل "لما كنا صغيرين"، وكان ظهورها قبل الممثل خالد نبوي ومحمود حميدة، مما أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور.

وسرعان ما خرج خالد نبوي ببيان رسمي نشره عبر صفحته على "الفيسبوك"، هدد من خلاله اعتزال التمثيل.

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وجاء في بداية البيان: "بسم الله الرحمن الرحيم.. لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصًا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم.. أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأني مدين للجمهور ولعائلتي، ولهذه المهنة العظيمة، ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل".

وأضاف خالد في بيانه: "أوضح إنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة".

واستطرد: "أبلغت السيد المنتج بعدم موافقتي والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيئًا وأنه سيتم تصحيحها فورًا، وللأسف لم يحدث حتى الآن".

وتابع خالد: "تحدثت كثيرًا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا أوافق على أي دعاية نشرت نهائيًا، وأن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما.. عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنًا وسنًا.. وفيه احترام تام لفني واسمي.. فضلاً عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا".

وأكمل خالد: "وعدني السيد المنتج المحترم بتنفيذ مواد الدعاية الخاصة بشركته لتصحيح الصورة وكل الأخطاء التي حدثت.. وأتمنى إن شاء الله يحدث ذلك قريبًا.. وكما وعدني بذلك السيد المحترم نقيب الممثلين أيضا".

وأضاف: "في النهاية أقول لمن يلوموني حبًا، أو من تطاولوا كرهًا، خيرًا أو شرًا، بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرًا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل".

وتابع خالد: "وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال..لا توجد أي خلافات شخصية بيني وبين جميع زملائي.. أرجو أن يحرص الجميع على الدقة قبل أن يطلق أي كلمة دون التحقق من صحتها حتى لا يؤذي الناس بالباطل".

واختتم بيانه قائلًا: "الكلمة أمانة سوف يحاسبنا الله عليها.. وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال سيتم نشر الحقائق تباعا.. وسيتم إعلان كل شيء للجمهور في حينه.. السلام والمحبه على الجميع وكل عام والجميع بخير".