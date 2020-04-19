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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو" اجانب وفي دولة خليجية وفي ونص الليل يكسرون الحضر.. يتجمعون ويتمجهرون بالغناء والرقص شاهد !

جديد اب برس Advertisements ​ ل نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة قالوا إنهم من الآسيويين المتجمهرين في أحد شوارع دبي خلال حظر التجول. وأظهر المقطع تجمع عشرات الأشخاص بينهم مرتدين للكمامات الواقية، وآخرين لم يرتدوها، فيما قدموا وصلات من الرقص والغناء وسط الشارع، كما ظهر خلال الفيديو تواجد عدد من سيارات الشرطة بين المتجمهرين. بالفيديو أجانب يتجمهرون في الشوارع ليلاً وكانت حكومة دبي قد فرضت عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، بينها فرض حظر للتجول بين السكان لمنع تفشي الفيروس.

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