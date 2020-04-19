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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء سعودية من اصول يمنية تباغت الجميع وتتحدى السلطات السعودية وتصف رجال الامن السعوديين بانهم كلاب..شاهد الخاتمة المأساوية ومصيرها المرعب( فيديو صادم )

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