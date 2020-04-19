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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الملك سلمان يباغت الجميع بمرسوم ملكي عاجل يمنع طرد العمال من الشركات ومنحهم الراتب كاملا حتى لو توقفت الشركات عن العمل

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�صدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزنرسوم ملكي لتتحمل الحكومة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أصدر الملك سلمان أمرا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل".



وأضافت "وبذلك يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال".



من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن "آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها (5) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها (5) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض".



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