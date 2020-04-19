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صنعاء - ياسمين الخيامي - اليمنيين يباغتون ضاحي خلفان بهدية كبيرة لا تقدر بثمن، شاهد الهدية اليمنية التي اعجبت كل حكام الامارات وجعلتهم يخجلون من تصرفات ضاحي ( 2 صور للهدية اليمنية )

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