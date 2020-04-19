شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ..السلطات السعودية تباغت كل المغتربين وتصدر بيان عاجل لخرق حظر التجوال بالسيارة الخاصة دون التعرض للعقاب ( 5 خطوات ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..السلطات السعودية تباغت كل المغتربين وتصدر بيان عاجل لخرق حظر التجوال بالسيارة الخاصة دون التعرض للعقاب ( 5 خطوات )

بعد الرسائل التوعوية التي أصدرتها هيئة الهلال الأحمر السعودي حول نوعية الاتصالات التي يتلقونها؛ حتى لا يتسبب البعض باتصالاته غير الطارئة في حرمان آخرين قد يكونون في حاجة ماسة للمساعدة.

توجد بعض الخطوات التي يجب على الشخص اتباعها لكي يتمكن من الذهاب إلى المستشفى بسيارته الخاصة وقت الحظر لحالة مرضية :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

حسناء سعودية من اصول يمنية تباغت الجميع وتتحدى السلطات السعودية وتصف رجال الامن السعوديين بانهم كلاب..شاهد الخاتمة المأساوية ومصيرها المرعب( فيديو صادم )

ممثل يمني يذرف دموع التماسيح ويقوم بتمثيلية حقيرة لخداع الاجهزة الامنية..ولكن حدثت مفاجئة غير متوقعة قلبت الامور رأسا على عقب وجعلته يندم على فعلته

عاجل..الملك سلمان يباغت الجميع بمرسوم ملكي عاجل يمنع طرد العمال من الشركات ومنحهم الراتب كاملا حتى لو توقفت الشركات عن العمل

اليمنيين يباغتون ضاحي خلفان بهدية كبيرة لا تقدر بثمن، شاهد الهدية اليمنية التي اعجبت كل حكام الامارات وجعلتهم يخجلون من تصرفات ضاحي ( 2 صور للهدية اليمنية )

وردنا الان ..السلطات السعودية تباغت كل المغتربين وتصدر بيان عاجل لخرق حظر التجوال بالسيارة الخاصة دون التعرض للعقاب ( 5 خطوات )

أمريكية اشتبهت بشباب عرب ينقلون صناديق مجهولة بجوار منزلها..وحين اكتشفت محتواها كانت المفاجأة الصادمة التي صعقتها وجعلتها تطلق صرخة مدوية ( صورة )

أمير قطر لا يخشى القوة السعودية ولا المخابرات الاماراتية..لكن هذه الشيخة القطرية ارعبت الامير تميم وهزت اركان الاسرة الحاكمة في قطر..لن تصدق ماذا فعلت هذه الشيخة

وردنا قبل قليل..الدوريات الامنية تلقي القبض على 34 مخالفا لقرار منع التجول في السعودية..شاهد ماهي جنسياتهم والعقاب الصارم الذي تعرضو له

ولي عهد ابو ظبي يباغت الجنوبيين بطعنة غادرة ويؤكد ان الانفصال او الوحدة شان يمني لاعلاقة للامارات به..وقيادي في الانتقالي يتهم الامارات بخذلان الجنوبيين



Advertisements

هادي يدق ساعة الصفر بتوجيهات صارمة لــ3 قادة عسكريين لحسم لمعركة..والجبواني يتدخل ويربك قيادات الانتقالي..ومهلة 24 ساعة فقط لاقتحام عدن والسيطرة عليها



وردنا الان..قناة العربية توقف كل برامجها وتباغت الجميع بخبر صاعق وكارثي صدم كل اليمنيين داخل اليمن وخارجها..لن تصدق ماذا فعل الحوثيين ( صورة )



هل تذكرون المعارضة السعودية هدى العمري التي اقسمت بالله انها ستنهي حكم الاسرة المالكة في السعودية..شاهد ما حدث لها اليوم وصعق الجميع ( فيديو صادم )



صورة نادرة للحوثي مع ابنته الحسناء تنشر لأول مرة..شاهد ما اجملها دون مكياج ولا مساحيق..والمفاجئة بالاسم الذي اطلقه عليها ( صورة نادرة )

أمير سعودي من الاسرة الحاكمة يصعق السعوديين ويدافع عن المغتربين بطريقة فريدة لم يسبق ان فعلها اي امير سعودي..لن تصدق ماقاله هذا الامير الشجاع ( صورة )

وردنا الان..وزارة الداخلية تباغت المغتربين بقرارات جديدة بشأن تجديد الاقامات واعفائهم من اجراءات انتهاء تاشيرة الخروج والعودة ( نص القرارت الجديدة )

هل تذكرون القيادي الحوثي الذي اقسم بالله ان يقتحم مأرب ولا يصوم رمضان الا فيها ..شاهد بالصورة كيف استقبله الشيخ سلطان العرادة لتحقيق رغبته (صورة صادمة )



١- الدخول على الصفحة الرئيسية (أسعفني)

٢- اختيار (إنشاء بلاغ)

٣- اختيار (تصريح نقل حالة مرضية اثناء المنع)

٤- ادخال بيانات الشخص والسيارة

٥- انتظار الرسالة نصية

ونشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي في مقطع فيديو توعوي حمل عنوان: “فكر في المتصل اللي بعدك” نماذج لبعض المكالمات التي ترد لغرفة العمليات (997) وتكون غير طارئة وغير ضرورية وليست من اختصاص الهلال الأحمر في الأساس.

وأوضحت أن مثل هذه الاتصالات تتكرر بشكل يومي، وتتسبب في عدم قدرتهم على تلقي البلاغات الهامة والطارئة من أشخاص في حاجة للمساعدة العاجلة.