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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمريكية اشتبهت بشباب عرب ينقلون صناديق مجهولة بجوار منزلها..وحين اكتشفت محتواها كانت المفاجأة الصادمة التي صعقتها وجعلتها تطلق صرخة مدوية ( صورة )

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