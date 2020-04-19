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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير قطر لا يخشى القوة السعودية ولا المخابرات الاماراتية..لكن هذه الشيخة القطرية ارعبت الامير تميم وهزت اركان الاسرة الحاكمة في قطر..لن تصدق ماذا فعلت هذه الشيخة

2020/04/19 الساعة 11:36 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر لا يخشى القوة السعودية ولا المخابرات الاماراتية..لكن هذه الشيخة القطرية ارعبت الامير تميم وهزت اركان الاسرة الحاكمة في قطر..لن تصدق ماذا فعلت هذه الشيخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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