أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل مواطنين اثنين في حادثتين منفصلتين، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وأفادت مصادر "يمن شباب نت" أن الشاب "أمجد الشجافي" عثر عليه مقتولاً عليها بمنطقة "الترتور" بمدينة القاعدة بمديرية ذي السفال، جنوب محافظة إب، بعدة طلقات نارية في رأسه.



وأشارت المصادر إلى أن الشاب القتيل "الشجافي" كان بحوزته مبلغ 400 الف ريال وكان ذاهباً لشراء دراجة نارية، غير أن مسلحين اعترضوه وقتلوه ونهبوا الفلوس.



وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة بمدينة إب، وفق المصادر.



وفي مديرية المخادر، قتل المواطن" عابد عبده أحمد الحاج الدقن" برصاص أحد المسلحين في خلافات شخصية.



وتتواصل الجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة للحوثيين في ظل انتشار السلاح وغياب القانون ومحاكم التقاضي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إب..مقتل شابين برصاص مسلحين في حادثتين منفصلتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.