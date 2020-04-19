شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: دخول سفينة الديزل ميناء الزيت بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخلت في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا إلى رصيف ميناء الزيت السفينة سابيلا وعلى متنها حوالي 37 الف طن متري من مادة الديزل مخصصة للكهرباء وقد تم تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا حيت قام فريق صحي تابع ل هيئة مواني عدن بفحص جميع أفراد الطاقم وبعدها تم السماح بدخول السفينة. وهناك إجراءات وقاية أخرى تم تنفيذها عند دخول السفينة إلى رصيف ميناء الزيت من قبل طاقم السلامة المهنية في المصفاة منها الرش والتعقيم وإجراءات أخرى خاصة بعملية التفريغ ... Advertisements والله الموفق ..

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