شكرا لبحثكم عن خبر ابقوا في منازلكم: الحكومة تفشل في عدن وكورونا يطرق ابوابها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/ حاص:

قالت مصادر محلية متطابقة ان نتيجة الفحص الطبي الاول لللمشتبه بإصابته بفيروس كورونا في عدن اظهرت اصابته بالمرض، لكن الجهات الصحية اقرت اجرى فحص ثاني للتأكيد من النتيجة.

ومهما كانت النتيجة ينصح سكان العاصمة عدن بالالتزام بالحجر الاجتماعي، والباقي في المنازل وعدم الاختلاط مع من يشتبه اختلاطهم به، او القادمين من منطقة عمله وسكنه.

ومساء امس السبت تناولت مصادر اعلامية وطبية اخبار اكتشاف حالة يشتبه بتعرضه للإصابة بفيروس كورونا من سكان منطقة البساتين لرجل في الاربعينات من عمره يعمل في بسطة للخضار والفواكه، وصباح الاحد، اغلق مستشفى الدرة في العاصمة عدن ابوابه امام المرض، وتغيب اغلب طاقمه الطبي، ولم يتم قبول المرضى، من دون اسباب.

وتم التحفظ على الحالة المشتبه بها في مستشفى الدرة بسبب فشل السلطات في تجهيز المحجر الصحي المفترض لاستقبال حالات الاصابة، لا سمح الله، وهناك انباء عن نوايا رسمية لنقل الحالة الى لحج او ابين بسبب جاهزية المحاجر لديها.

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وفي وقت لاحق، من صباح اليوم الاحد، نشر الناطق الرسمي باسم لجنة الطواري اليمنية د.علي الوليدي نفيا للأخبار التي تحدثت عن اكتشاف الحالة، مؤكدا ان لا صحة لها وان لجنته ستبادر الى الاعلان الرسمي في حال اكتشاف اي حالة مؤكدة او اشتباه.

ورغم تدخل اليونيسيف، وتشكيل الحكومة للجنة طوارئ خاصة من اجل التصدي لفيروس كورونا، مازالت اللجنة اليمنية تراوح في محلها فاشلة في تجهيز المحجر الصحفي بعدن.