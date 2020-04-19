شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير حقوق الانسان يُدين بأشد العبارات اختطاف "بُلبُل" صنعاء من قبل الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 صنعاء - الخليج 365 أدان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، اليوم الأحد، قيام الحوثيين باختطاف وزير الثقافة الأسبق، خالد الرويشان من منزله بالعاصمة صنعاء.

Advertisements وقال عسكر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365"، أدين بأشد العبارات، قيام مليشيا الحوثي باعتقال المثقف الجمهوري الأستاذ خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق". وذكر الوزير قائلا "لقد كان البلبل المتبقي في صنعاء الأسيرةيغرد ليسمع العالم نواحها وصلواتها في كل مساء، علّه ينجلي ليل حزنها". واختتم "ادعوا الجميع للضغط على المليشيا لإطلاق سراحه بلا قيد أو شرط".

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