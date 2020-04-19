مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا بقصف للتحالف في مأرب والجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

الخليج 365 ـ خاص:

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 19/نيسان/2020، بسلسلة غارات مواقع حوثية في محافظتي مأرب والجوف.



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وذكرت مصادر عسكرية أن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع تمركز المليشيا في مديرية صرواح غربي المحافظة.. لافتة إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

وفي محافظة الجوف، شن الطيران الحربي ثمان غارات على مواقع للمليشيا بمديرية "خب والشعف" كبرى مديريات المحافظة.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.