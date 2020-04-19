الزعتر: قطر ستدخل مرحلة التفكك وستبتلعها القوات التركية والإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

الدوحة طهران أنقرة - الخليج 365

كشف الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، اليوم الأحد، أن "قطر تقف على طريق واحد فقط هو " الدخول إلى مرحلة التفكك" والذي بلا شك سيمهد الطريق أمام إبتلاعها من قبل قوى توسعية أصبحت نافذة في الداخل القطري وهي القوات التركية والإيرانية".



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وبين الزعتر في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "قطر مقبلة على مرحلة التفكك بسبب هشاشة وضعها الإقتصاد وبسبب إرتهان العقلية السياسية في العهد الجديد إلى الإستمرارية في إستكمال مشروعات العهد القديم الطموحية التي رسمت بسبب عقد نفسية لاتتوافق مع حجم الدولة القطرية".

وأشار إلى أن "الأزمة الإقتصادية في قطر هي ليست مجرد أزمة مرتبطة بمرحلة معينة نتيجة المقاطعه بل هي بسبب سلوكيات متجذرة في سياسات النظام عبر توظيف الثروة القطرية ليس بإتجاه تقوية الإقتصاد وإنما الصرف على فواتير خارجية لاتخدم الإقتصاد القطري بل تخدم مشروعات سياسية مؤقتة".