شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة طفلين غرقا بسيول الأمطار في محافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 الخليج 365 ـ شبوة توفي طفلان غرقا في سيول الأمطار المتدفقة في أرة بمنطقة الشريط الصحراوي بمحافظة شبوة.

Advertisements وشهدت عدد من مناطق محافظة شبوة هطول امطار غزيرة تدفقت على اثرها السيول. وذكر فهد مبروك مدير عام الزراعة بمحافظة شبوة، أن السيول تدفقت في وادي بيحان وخورة وضراء وعبدان والحقت اضرارا بالمزروعات وجرفت مساحات كبيرة من التربة الزراعية كما تسببت في جرف عدد من قنوات تصريف المياه.

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