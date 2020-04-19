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قوات الجيش تأسر قياديين حوثيين في صرواح بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

قوات الجيش تأسر قياديين حوثيين في صرواح بمأرب

متابعات_ الخليج 365

تمكنت القوات الحكومية، من اسر قياديين حوثيين بارزين، بالإضافة إلى مرافقيهما، في جبهات محافظة مارب شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية.

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ووفق مصادر إعلامية، أكد مصدر عسكري، أن القوات الحكومية تمكنت من أسر القيادي الحوثي المدعو "احمد صالح العماد"، والقيادي "محمد المداني" المكنى بـ"أبو شهاب"، بالإضافة إلى جميع مرافقي القياديين.

 

وأفادت المصادر أنه تم أسرهم في جبهات غربي مأرب، على الجهة الشرقية للعاصمة صنعاء.

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