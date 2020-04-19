شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقيد بتعز يتوعد الحوثيين: صبرنا لن يطول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 تعز - الخليج 365 توعد قائد عسكري بمحافظة تعز، بالرد على خروقات مليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار.

وقال متحدث محور تعز العقيد عبدالباسط البحر إن "صبر الجيش لن يطول أمام خروقات مليشيات الحوثي للهدنة الانسانية". Advertisements واشار في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إلى أن مليشيات الحوثي مستمرة في الاعتداءات المتكررة والممنهجة من خلال التحشيد والتعزيز واعادة التموضع والانتشار وتمركز القناصات واستهداف الاحياء والاعيان المدنية. وأضاف: "الرد أمر مشروع ومكفول ولن يطول انتظاره". وتحاصر مليشيا الحوثي الانقلابية، مدينة تعز منذ خمس سنوات، وتتعرض المدينة التي حررتها المقاومة والجيش، تتعرض لقصف دائم من قبل المليشيا الحوثية

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