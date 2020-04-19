الضالع.. لواء مقاومة محور مريس ينفي صلته بعمليات تنسيب لتشكيل عسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

الضالع - الخليج 365

نفى لواء مقاومة محور مريس - دمت - جبن في محافظة الضالع، صلته بما تقوم به بعض الجهات في عزل وقرى مريس ، من توزيع كشوفات وإستمارات للتنسيب ، لتشكيل عسكري آخر، تحت غطاء اللواء للتغرير على المواطنين بالمنطقة.



وفي بلاغ صحفي بهذا الخصوص أكدت قيادة اللواء أن هذه الخطوة لا علاقة لها باللواء من قريب أو بعيد ، وإنما محاولة إستباقية الهدف منها خلط الأوراق وسرقة نضال وجهود وتضحيات أبناء مريس بشكل خاص والمحور بشكل عام.

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ودعا البلاغ كافة أفراد ومنتسبي اللواء إلى عدم الإلتفات لمثل هذه الأعمال والمحاولات ، اللا مسئولة والتي لا هدف لها سوى زرع الفرقة والانقسام بالمنطقة، والتحايل على جهود الآخرين وتضحياتهم، إن لم تتسبب في إعاقة وإنجاز استحقاقات المرابطين ونيل حقوقهم في الوقت المناسب.

وقال البلاغ أن لواء المقاومة، وغيره من الألوية العسكرية في المنطقة والمحافظة ككل ، لم يأتي اعتباطاً وإنما نتيجة للتضحيات الجسورة والجبارة التي قدمتها المنطقة والمحافظة ككل ، من خيرة رجالها، وثمرة نضال استمرت لسنوات من الجهود والمتابعة لدى الجهات الرسمية في الحكومة والعمليات المشتركة في المحافظة والتحالف العربي، والذين تكرموا مشكورين بإعتماد اللواء، تكريماً لأبناء المنطقة وتضحياتهم.

وفي الوقت الذي بارك لواء مقاومة مريس كل الجهود والخطوات الرامية إلى تقوية الصف في سبيل التصدي للميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران ، واستعادة الدولة وسيادتها، ورفض أي خطوة تسعى إلى زرع الفرقة والخلاف.

أكد إن ميادين القتال وساحات الشرف والبطولة، هي المكان الذي من خلاله حصل أبناء المنطقة، على هذا الاستحقاق، تكريماً لدماء الشهداء والجرحى التي سالت، وبالتالي فإن على كل من يرى في نفسه القدرة المشاركة في هذا الشرف، الإلتحاق، في تلك الميادين والجبهات وإثبات وجوده في ساحات الوغى، وهي المكان الوحيد، للتشكل، لا الإحتطاب من داخل الديمة، عبر استمارات وكشوف فارغة المضمون والمحتوى