مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في اختراق جديد للهدنة الأممية.

Advertisements وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في الدريهمي بقذائف الهاون الثقيل واستهدفتها بالأسلحة الرشاشة. وأضافت المصادر أن القصف الحوثي خلف حالة من الذعر والهلع والخوف في أوساط المدنيين القاطنين في منازلهم. وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها ضد المدنيين في مختلف مناطق الحديدة في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية

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