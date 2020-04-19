مقتل مقرب من زعيم مليشيا الحوثي خلال مواجهات مع الجيش بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 الخليج 365 ـ صنعاء اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية بمصرع نجل عم زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي في جبهة مأرب، شمال شرقي اليمن.

Advertisements وأكدت قيادات حوثية بارزة مصرع القيادي الحوثي المدعو "محمد أحمد بدر الدين الحوثي" نجل عم زعيم المليشيا الحوثية "عبدالملك الحوثي" في الـ14 من أبريل / نيسان الجاري في مواجهات خاضتها القوات الحكومية ضد المليشيا بجبهة صرواح، محافظة مأرب. ولقي مئات القيادات والعناصر الحوثية مصرعهم، فيما تم أسر آخرين في مختلف جبهات القتال الشرقية والغربية والجنوبية

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