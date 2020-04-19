شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو على حقيقة “حمل” نانسي عجرم في طفلها الرابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المنتج اللبناني صادق الصبّاح أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم حامل، خلال مقابلة له على قناة “ام بي سي مصر”، حيث تحدث عن مسلسل “سكر زيادة” الذي تغني شارته عجرم، وتقوم ببطولته النجمتان نادية الجندي ونبيلة عبيد، ويُعرض في شهر رمضان المبارك.

وقال الصباح: “نانسي عجرم مشاركة بصوتها الرائع في التتر، لكننا عاملين مفاجأة صغيرة يوم الأحد أو الاثنين .. وهي غنت بكل حب وكان نفسها جدًا تيجي تحضر معانا بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة، وكمان اعتقد انها حامل ربنا يقومها بالسلامة فسجلت فقط”.

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ليست حامل وأكّدت مصادر بحسب صحيفة “لها” أن الفنانة اللبنانية نانسي أن عجرم ليست حامل حالياً. يذكر أن نانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان الشهير فادي الهاشم، الذي أنجبت منه بناتها “ميلا، إيلا، ليا”.