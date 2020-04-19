شكرا لمتابعة خبر عن استكمالاً لمشاهير الحشيش .. أبو طلال الحمراني يفجر مفاجئ صدمة أخرى القبض على ممثلة كويتية مشهورة لتعاطي المخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أبو طلال الحمراني الصحفي الكويتي المتخصص في الحوادث والجرائم أن ممثلة كوميدية كويتية مشهورة جدا وقعت بقضية جلب وتعاطي المخدرات.

حيث قال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وجهت النيابة العامة للممثلة الكوميدية تهمة حيازة وتعاطي المخدرات بعد ضبطها في مطار الكويت كانت برفقة مجموعة من الممثلين ضمن طاقم عمل مسرحية للسفر إلى المملكة العربية السعودية لإقامة أحد العروض في الأشهر الماضية”.

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وأضاف الحمراني:”تم الإشتباه بالممثلة وإخضاعها للتفتيش الدقيق وعثر بحوزتها على مواد مخدرة بداخل حقيبتها ضمن “المكياج” وبعد إحالتها للتحقيق تبين أنها المره الثالثة التي يتم ضبطها بنفس التهمة وتم الإفراج عنها بكفالة بعد إحتجازها عدة أسابيع ولاتزال قضيتها منظورة في المحكمة”.